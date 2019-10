Incubo pioggia" ad Agrigento, interrogazione di Simone Gramaglia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il consigliere comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, di Forza Italia, ha presentato una interrogazione al sindaco, Lillo Firetto, nel merito dello stato di manutenzione della rete di raccolta delle acque piovane. Il consigliere Gramaglia premette che “alle prime piogge è emersa l’inadeguatezza del sistema di raccolta delle acque piovane nel territorio comunale, con allagamenti in breve tempo, disagi e danni. E’ evidente la scarsa manutenzione delle caditoie, molte delle quali del tutto otturate, come più volte segnalato agli uffici competenti. Bisogna – aggiunge Gramaglia – agire urgentemente in anticipo rispetto alla stagione delle piogge, al fine di prevenire altri danni. Dunque, in previsione di ulteriori temporali, chiedo se si sta procedendo allo svuotamento e alla pulizia delle caditoie, dei pozzetti e delle griglie stradali, e se, per tali mansioni, è stato previsto di utilizzare anche il personale dell’Esa, come da convenzione”.