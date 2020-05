Cisl Fp professioni sanitarie, Alessandro Farruggia nominato coordinatore regionale

L'agrigentino Alessandro Farruggia, segretario aziendale dell'ospedale "San Giovanni di Dio" è stato nominato coordinatore regionale della Cisl Fp Professioni sanitarie che andrà a rappresentare i lavoratori del comparto della sanità. Oltre a lui, nella veste invece di componente del Coordinameto regionale, è stato eletto l'agrigentino Angelo Amato.

"Siamo particolarmente soddisfatti che sia un rappresentante sindacale del nostro territorio - dice la segretaria generale della Cisl Fp di Agrigento, Caltanissetta ed Enna - ad essere oggi un punto di riferimento per tutte le professioni sanitarie. E' stato certamente premiato un modo più vigoroso di fare sindacato e di maggiore rappresentanza del personale infermieristico, soprattutto durante il periodo dell’emergenza Covid. Senza dubbio - continua Russo Introito -, è un riconoscimento del lavoro svolto in questi anni che speriamo non rimanga un caso isolato. Anzi, in una prospettiva di un sindacato che cambia volto e diventa sempre più di 'prossimità', speriamo che le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna vedano sempre più coinvolte in questo processo di rinnovamento".