Giovani in movimento si prepara alla sfida: "Pronti a cambiare Alessandria"

"Giovani in movimento è un nuovo gruppo politico nato ad Alessandria della Rocca dall'esigenza di un gruppo di giovani e meno giovani di riscattare la dignità e l'efficienza politica del proprio paese".

Lo dicono Selene Finardi e Giovanni Comparetto, candidati al consiglio comunale in vista delle prossime amministrative a sostegno del candidato a sindaco Giovanna Bubello.

"Il desiderio che ci muove - aggiungono - è proprio quello di porci come ascoltatori attenti e interlocutori sensibili per chiunque viva il nostro paese. Attraverso una politica che prende spunto dai "patti di collaborazione" daremo voce ai bisogni degli alessandrini, cercando di fornire risposte efficaci ed efficienti. I cittadini sono il primo punto di riferimento per la nuova idea di politica che vogliamo promuovere".

I due aspiranti consiglieri aggiungono: "Dobbiamo tutti rimboccarci le maniche e riprenderci un ruolo attivo insieme a chi ha gli strumenti per migliorare le sorti del nostro paese".