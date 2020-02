Alessandra Palmeri è il nuovo coordinatore di "Diventerà Bellissima" a Casteltermini

"Continuiamo a crescere sul territorio, auguro buon lavoro ad Alessandra Palmeri eletta per acclamazione coordinatore cittadino del movimento politico 'diventeràbellissima' a Casteltermini. L'obiettivo del movimento è quello di fare crescere una classe dirigente nuova che si impegni in politica con energia ed entusiasmo". Ha così parlato l'onorevole Savarino che ha commentato l'elezione del nuovo coordinatore cittadino.

"Come coordinatore provinciale del movimento - dice Gioacchino Alfano - sono soddisfatto di questa scelta. Il nostro movimento valorizza chi vuole dare un contributo allo sviluppo della nostra terra, in particolar modo le donne che vogliono spendersi in politica. Ringrazio Alessandra per la sua disponibilità, sono certo che con la sua competenza e determinazione avvierà proficuamente un percorso virtuoso di incontri tematici e di coinvolgimento della popolazione anche in vista delle prossime elezioni amministrative"