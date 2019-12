Albero di Natale di piazza Marconi, Di Rosa: "E' pericoloso"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Lo scrivente Giuseppe Di Rosa coordinatore del Movimento a tutela dell'ambiente e del cittadino denominato "Mani Libere" segnala alla S.V. Ill.ma, il Comune di Agrigento e si chiede di volere intervenire a tutela e rispetto delle leggi vigenti in quanto dopo segnalazione di alcuni cittadini, abbiamo potuto appurare e lo documentiamo con alcune foto, che in piazza Pirro Marconi meglio conosciuta come Piazza Stazione, l’albero installato, si presume da parte del Comune, è ancorato con dei fili di ferro a loro volta fissati a delle strutture mobili in cemento armato, i fili per almeno 3 metri sono ad altezza d’uomo e cioè non a norma e per nulla in sicurezza per la incolumità pubblica in considerazione anche della loro posizione nella Piazza spesso praticata da bambini ed adulti che inconsapevolmente sono sottoposti ad un altissimo rischio incidenti!