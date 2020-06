Uffici tecnici e liberi professionisti, Micciché: "Giusta la richiesta degli architetti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ritengo giusta la richiesta dell’Ordine degli Architetti di pretendere dagli uffici comunali risposte tempestive alle istanze presentate dai liberi professionisti.

Gli architetti ricordano che esistono per legge, lo Sportello Unico dell’Edilizia e lo Sportello Unico delle Attività Produttive. Ma ci sono tanti Uffici Tecnici, veri motori pulsanti delle nostre città e dell’economia di un Paese, in grande difficoltà per mancanza di personale anche a causa dei pre-pensionamenti. Un limite che penalizza tutto il comparto dell’edilizia e delle professioni e che dev’essere affrontato.

Come ho già avuto modo di dire, ritengo fondamentale il potenziamento degli uffici comunali e la valorizzazione del personale. Una volontà che ho già inserito nel mio programma elettorale e che m’impegnerà in caso di mia elezione a sindaco di questa città.

Franco Miccichè