Il tesseramento Pd va a gonfie vele: è il terzo risultato regionale

Tesseramenti del Partito democratico, la provincia di Agrigento è la terza in Sicilia, ma i numeri sono comunque in discesa significativa rispetto al passato.

Stando ai numeri forniti dai Dem, le tessere registrate per la federazione della provincia Agrigento sono state circa 1350. di queste quasi 800 sarebbero informalmente collegabili all'area "Fianco a Fianco", quella che fa cioè riferimento all'ex deputato regionale Giovanni Panepinto. Se guardiamo invece al solo dato del capoluoogo, le tessere staccate sono state 155. Numeri importanti se confrontati a quelli regionali, ma sicuramente molto ridimensionati rispetto ad esempio al tesseramento 2018, quando i tesserati erano il triplo, anche se le modalità di tesseramento erano diverse e non c'era ancora stata la "diaspora" che separò Articolo Uno e l'area reanziana dal resto del partito.

"Essere la terza provincia per numero di tesserati in Sicilia è merito di tutti coloro che non hanno mai abbandonato l'idea di un Pd a servizio della collettività e a presidio della democrazia - è il commento del segretario provinciale del Pd in 'pectore', Giovanna Iacono -. Uomini e donne che credono nel valore della tessera come appartenenza, attraverso la militanza, la concretezza delle proposte, la coerenza delle battaglie e la condivisione delle scelte.

Il dato della provincia di Agrigento dimostra vitalità e voglia di fare politica e, la presenza dei giovani, l'apertura del Pd alle loro istanze. Il positivo dato provinciale rappresenta l'inizio di una nuova fase - conclude -, che ben si inserisce nella nuova stagione del partito inaugurata dall'elezione di Zingaretti alla segreteria nazionale".