Tesseramento Pd e caos, l'appello: "Sospensione del congresso e verifica"

"Opportuna una sospensione del congresso provinciale e dei circoli, per consentire una serena verifica, alla presenza dei candidati o dei loro delegati dell’anagrafe degli iscritti e per scongiurare possibili esiti che potrebbero invalidare le elezioni dei segretari di circolo, del segretario provinciale e di quello regionale". Lo hanno chiesto al commissario del Pd Sicilia, Alberto Losacco, Giovanna Iacono, candidata alla segreteria provinciale; i segretari di circolo; sindaci e amministratori e i dirigenti del Pd della provincia.

Se Giovanni Panepinto, ex deputato regionale e leader della corrente "Fianco a Fianco", ha dichiarato di provare "disgusto", Giovanna Iacono scrive - in tema di tesseramento Pd - di "alcune perplessità" e ritiene, assieme ai segretari dei circoli, sindaci e amministratori e dirigenti del Pd che "sia utile e necessario ripristinare un clima sereno e pacato a tutti i livelli e all’interno della comunità dei democratici della provincia di Agrigento che, da 2 anni, attende lo svolgimento del congresso come momento di confronto e di rilancio dell’azione politica e non certamente come mero scontro di numeri e aree". Ecco perché dunque si è arrivati alla formale, quanto ufficiale, richiesta di "verifica che comprenda l’accertamento dell’iscrizione e il relativo versamento della quota di iscrizione entro il 7 di gennaio, data ultima utile per il tesseramento al partito, così come stabilito dal regolamento congressuale secondo cui 'hanno diritto di partecipazione e voto soltanto gli iscritti che hanno formalizzato la loro iscrizione al partito alla data del 7 gennaio 2020'. Modalità, che giova ricordare, è stata stabilita - spiegano - per evitare qualsiasi inquinamento con pacchetti di tessere e a garanzia di uno svolgimento trasparente di tutte le fasi congressuali. Intendiamo porre particolare attenzione alla verifica degli iscritti di alcuni circoli, dove è aumentato in maniera esponenziale il numero dei tesserati rispetto ai dati che tu stesso hai pubblicato l’8 di gennaio. Appare anche necessario capire chi a oggi risulti tesserato rispetto alla lista dei 1350 al 7 di gennaio, per comprendere se tutti i nuovi iscritti possiedono i dovuti requisiti per l’iscrizione, requisiti previsti dallo Statuto e dal codice Etico del nostro partito, per impedire di esporlo a possibili infiltrazioni di personaggi che nulla hanno a che fare con la nostra storia, e considerata anche la complessità della nostra terra".

E' stato inoltre chiesto - sempre in un'ottica di massima trasparenza - il trasferimento dell'elenco dei tesserati ai segretari di circolo per verificare eventuali motivi di rigetto della richiesta di tesseramento.

A firmare le richieste inoltrate al commissario del Pd Sicilia, Alberto Losacco, sono stati i segretari di circolo: Silvia Licata, Agrigento; Domenico Ciccarello Cicchino, Alessandria della Rocca; Alfonso Galluzzo, segretario e consigliere comunale di Aragona; Massimiliano Buondonno, Bivona; Carmenina Bellavia, Burgio; Calogero Lombardo, Campobello di Licata; Giovan Battista Salamone, Casteltermini; Giuseppe Agrò, Castrofilippo; Alessandro Miliziano, segretario e consigliere comunale di Cattolica Eraclea; Carmelo Vitello, Favara; Calogero Picone, Grotte; Giuseppe Piruzza, segretario e assessore di Montallegro; Stefano Tesè, Realmonte; Liborio D’Anna, segretario e consigliere comunale di Ribera; Rosalba Di Piazza, San Biagio Platani; Gerlando Colletto, Siculiana; Domenico Catuara, segretario provinciale 'Giovani Democratici'; Giuseppe Zambito, componente dell’assemblea nazionale; Eleonora Mortellaro, componente dell’assemblea nazionale; Enza Clementi, componente dell’assemblea nazionale. A sottoscrivere anche i sindaci e gli amministratori: Giovanni Picone, sindaco di Campobello di Licata e componente dell’assemblea nazionale; Ettore Di Ventura, sindaco di Canicattì; Francesco Cacciatore, sindaco di Santo Stefano di Quisquina; Giuseppe Terrasi, assessore di Cattolica Eraclea; Vincenzo Agnello, assessore di Grotte; Angelo Cuva, assessore di Canicattì; Antonio Giardina, assessore di Canicattì; Carola Calafiore, consigliere comunale di Bivona; Giuseppe Guddemi, consigliere comunale di Calamonaci; Calogero Calà, consigliere comunale di Campobello di Licata; Giuseppe Sferrazza, consigliere comunale di Campobello di Licata; Giuseppe Vizzi, consigliere comunale di Cattolica Eraclea; Gianluca Pizzo, consigliere comunale di Santo Stefano di Quisquina; Mariella Frumusa, consigliere comunale di Realmonte; Emanuele Fiorica, consigliere comunale di Realmonte; Angela Indelicato, consigliere comunale di Siculiana e Letizia Puccio, consigliere comunale di Siculiana. A tutti loro si sono aggiunti anche i dirigenti del PD della provincia: Federico Napoli, Maurizio Masone e Domenico Ferraro (Circolo di Agrigento), Nelli Scilabra e Ciro Rabante (Circolo di Burgio), Maria Grazia Gangitano, Calogero Criscenti, Carolina Colletti (Circolo di Calamonaci), Massimo Muratore, Anna Tascarella, Davide Lalicata (Circolo di Canicattì), Carmelo Agnello e Giuseppe Puleo (Circolo di Casteltermini), Domenico Russello e Sasà Manganella (Circolo di Favara), Paolo Iacopinelli (Circolo di Licata), Saverio Palminteri (Circolo di Menfi), Annalisa Bavetta (Circolo di Montevago), Calogero Cammilleri, Maria Todaro e Fabio Schembri (Circolo di Naro), Giusy Sintino e Calogero Giglia (Circolo di Racalmuto), Giacomo Vivacqua (Circolo di Ravanusa), Emilio Militello, Gaetano Parrino e Agostino Miccichè (Circolo di Santa Elisabetta), Andrea Favatella (Circolo di San Biagio Platani).