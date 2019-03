Sicurezza stradale, mozione di Monella: "Si mettano subito in sicurezza"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Scrivente nell'esercizio delle funzioni di sindacato e di controllo che interessano l'attività dell'ente e la collettività amministrata Chiede a codesto Ufficio di Presidenza di calendarizzare la Mozione in oggetto inserendola nel prossimo Ordine del Giorno dei lavori del Consiglio Comunale.

Premesso:

che le strade cittadine versano in condizioni di criticità costituendo nocumento alla normale circolazione stradale;



Considerato e Accertato:

che sino ad oggi,pochi e non sufficienti sono stati gli interventi posti in essere dal Comune di Agrigento per la risoluzione della problematica;



che il Comune di Agrigento risulta essere unico destinatario avente competenza in merito;

Per quanto sopra;

Ravvisata l’importanza che la questione riveste;

Viste le argomentazioni sopra citate;

Il CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente Mozione:

delibera e impegna l'Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco Dott.Calogero Firetto, di farsi promotore di un'azione rapida ed efficace tesa a mettere in sicurezza tutte le strade della città di Agrigento a tutela della pubblica e privata incolumità nonchè a tutela della normale circolazione stradale.



Il Consigliere Comunale Lega Salvini Premier

Dott. Rita Monella