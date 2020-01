Le "Sardine" tornano in piazza per denunciare ritardi infrastrutturali

Tornano in piazza - e sabato saranno in piazza Cavour ad Agrigento - le "Sardine". Ma saranno anche in altre 8 piazze siciliane perché verrà celebrata la chiusura della "Staffetta della Sardina". Il viaggio serve a denunciare i ritardi infrastrutturali dell'isola. E per Agrigento quale miglior giornata, dunque, se non proprio quella di sabato? Sarà il giorno della marcia contro l'isolamento.

Ai partecipanti che credono nei valori del movimento è stato chiesto di portare un “prototipo” di valigia realizzata con il cartone, la poesia preferita stampata da scambiare con un'altra "sardina" e un ombrello nel caso piovesse. L'hashtag ufficiale sarà #LaSiciliaNonSiLega, per ribadire il "no" della Sicilia alle logiche della Lega.