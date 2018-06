Firetto pronto a cambiare la Giunta, fuori Biondi entra Nino Amato

Giunta Firetto, è tempo di rimpasto, o meglio, un mini rimpasto. Entro la settimana, forse già mercoledì, il primo cittadino renderà ufficiale una modifica alla propria squadra amministrativa, con la sostituzione di uno dei primissimi assessori che ne hanno accompagnato il cammino dall'elezione. Si tratta di Beniamino Biondi, assessore al Centro storico e, insieme all'assessore al Bilancio Giovanni Amico uno dei tre assessori designati di Firetto durante la campagna elettorale. Alla fine anche lui farà posto come, si vocifera, anche il titolare delle Finanze, che potrebbe lasciare l'incarico dopo l'approvazione dei bilanci.

Biondi, che, lo ricordiamo, si era dimesso da consigliere comunale quando nominato, come da accordi interni alla lista (che però, ad esempio, Nello Hamel non ha ritenuto fossero vincolanti, tanto da mantenere entrambe le cariche) avrebbe anche anticipato i tempi, inviando una lettera al primo cittadino che se non di dimissioni è quasi di saluto. Questo aprirà le porte ad una sostituzione che, come dicevamo, era già nell'aria: al suo posto subentrerà il consigliere comunale Nino Amato, tra coloro che negli ultimi tempi si sono proposti al sindaco per tentare un rilancio dell'azione amministrativa, constata la situazione di difficoltà.

La nomina di Amato porta con sè però un problema di natura tecnica, dato che oggi sono presenti in giunta già tre consiglieri-assessori, il numero massimo previsto legge. Così il neo amministratore potrebbe "sacrificare" il suo scranno in aula "Sollano", facendo così posto alla prima dei non eletti, Susy Di Matteo. Su questo aspetto della vicenda oggi la chiarezza è davvero poca, anche perché in questa fase l'accordo non sarebbe stato ancora raggiunto.

Che da qui ai prossimi mesi Firetto possa cambiare ancora volto alla propria squadra non è escluso. Lui che, intervenendo in Consiglio comunale, spiegò che non amava i rimpasti, oggi potrebbe trovarsi nella necessità di fare quantomeno "sacrifici". Di certo c'è che le dimissioni di Biondi potrebbero essere accolte in modo estremamente positivo dall'opposizione e soprattutto dai componenti del "patto del gettone", i consiglieri comunali rieletti che da tempo non risparmiano bordate clamorose contro il quasi ex assessore colpevole, ai loro occhi, di essere stato parte molto attiva nella creazione di quel movimento che portò poi alla protesta di "Agrigento Manifesta" e le dimissioni del precedente Consiglio comunale.