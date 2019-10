Rigenerazione urbana, Musumeci e Savarino illustrano la riforma

La politica tra la gente per occuparsi di quello che ai cittadini interessa di più: il territorio. Sala gremita, ieri pomeriggio, a casa Sanfilippo, per assistere alla seduta della IV commissione, presieduta da Giusi Savarino. Presente anche il presidente della Regione, Nello Musumeci.

"Ho convocato una seduta pubblica ad Agrigento per due motivi - ha spiegato Giusi Savarino - sia perché volevo che i miei colleghi vedessero il Parco della Valle dei Templi che è esempio di buona programmazione urbanistica, sia perché volevo portare la politica tra la gente. Ringrazio le consulte degli ordini professionali, il professore Trombino e i tecnici della Regione per i loro interventi, i sindaci presenti, il presidente del Parco archeologico della Valle dei Templi Bernardo Agrò per la sua ospitalità, le circa 300 persone che hanno assistito ai lavori della commissione su questa riforma attesa da più di 40 anni. Ma ringrazio anche il presidente Musumeci per essere sempre presente ed attento alle esigenze dei territorio. Questa riforma serve a semplificare le procedure dell'adozione dei piani ed a rigenerare l'abitato. Deve convenire ai cittadini ed agli imprenditori, - spiega Savarino - piuttosto che costruire nelle periferie, con nuovo consumo di suolo, recuperare i centri abitati e centri storici. Per fare questo stiamo prevedendo un sistema di incentivi economici. Inoltre, vogliamo iniziare a pensare alla bellezza come valore per il paesaggio da tutelare legislativamente".