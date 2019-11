Incontro con gli attivisti, ecco dove e quando Di Maio incontrerà i "suoi"

Visiterà alcune delle città colpite dal maltempo e incontrerà gli attivisti e i portavoce M5S del territorio. E' questo l'obiettivo delle visite in Sicilia del ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Il capo politico del Movimento 5 Stelle arriverà domani e aprirà il tour da Castelvetrano, nel Trapanese. Alle 17.30 si sposterà a Sciacca dove parteciperà ad un incontro pubblico con la cittadinanza insieme agli attivisti e ai portavoce al complesso monumentale Badia Grande in piazza Gerardo Noceto. Alle 19.30 Di Maio sarà a Porto Empedocle per un incontro con il sindaco Ida Carmina al palazzo comunale in via Roma. A seguire alle ore 20.30 l’agenda prevede un incontro pubblico ad Agrigento con i cittadini e ancora attivisti e portavoce M5S in piazza San Francesco.

Sabato, il ministro Di Maio sarà a Licata alle ore 9.30 per incontrare il sindaco Giuseppe Galanti al palazzo di città in piazza Progresso. Alle ore Ore 13:00 si sposterà ad Ispica, nel Ragusano.