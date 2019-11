Lettere denigratorie all'assessore Battaglia, solidarietà e sdegno del Soroptimist club

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

IL Soroptimist Club di Agrigento manifesta sdegno e indignazione per l’assurdo atto denigratorio e offensivo compiuto attraverso lettera anonima nei confronti della propria Socia e Assessore, l’ingegnera Gabriella Battaglia. Esprime piena solidarietà e vicinanza alla stimata Amica, che sempre con dedizione e impegno si spende per la collettività agrigentina. E’ molto grave che ciò avvenga in modo così vile e con l’intento di intimidire una donna nel delicato ruolo che rappresenta.

Siamo certe che Gabriella Battaglia saprà superare questo momento con la forza e la determinazione che la contraddistinguono e proseguire con l’impegno di sempre l’attività sociale, politica e professionale al servizio della Comunità tutta.