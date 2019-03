Lega Salvini premier, Cuntreri nominato coordinatore giovanile e responsabile organizzativo

Massimiliano Rosselli - coordinatore della Lega Salvini premier per la provincia di Agrigento, responsabile regionale per il tesseramento e commissario per l'Agrigentino - ha conferito a Salvatore Cuntreri il mandato di coordinatore giovanile e responsabile organizzativo provinciale del partito. Nel ringraziare Rosselli per la fiducia concessa, Salvatore Cuntreri, tra i fondatori del partito nella provincia di Agrigento, ha dichiarato che "la sua azione in questo nuovo incarico sarà contrassegnata dalla continuità di quanto già realizzato con successo fino ad oggi dal coordinatore provinciale e dal commissario regionale senatore Candiani".