Art. 1 e Sinistra italiana, incontro per costruire un programma di Sinistra

Ieri sera al Caffè Letterario “Luigi Pirandello” CAOS si è svolto un partecipato incontro promosso da ART 1 e Sinistra Italiana, nel corso del quale cittadini ed associazioni si sono confrontati per discutere di un programma politico di sinistra per la città di Agrigento.

La Consigliera comunale e Dirigente Regionale di ART 1 Avv. Angela Galvano afferma: “Durante tale incontro si è sviluppato un dibattito vivace e costruttivo che ha visto emergere idee e proposte ricche di contenuti e che ha contribuito a delineare un preciso “volto” della nostra Città”.

Ed aggiunge: “nelle prossime settimane vi saranno altri appuntamenti per approfondire le tematiche e le priorità che sono state rappresentate”.