Sequestro isola ecologica, la soddisfazione di Fratelli d'Italia

Il portavoce provinciale di Fratelli d'Italia, Fabio La Felice, ed i coordinatori cittadini, Paola Antinoro e Giuseppe Milano, esprimono vivo compiacimento e grande soddisfazione per il sequestro disposto dall'autorità giudiziaria dell'isola ecologica di via Caduti di Nassiriya, nei pressi di via Alessio Di Giovanni.

"Ringraziamo l'autorità giudiziaria, il centro Anticrimine ambientale ed il nucleo Radiomobile dei carabinieri di Agrigento, sempre puntuali ed attenti alle tematiche ambientali e della salute pubblica, per avere posto sotto sequestro l'impianto di stoccaggio rifiuti di Fontanelle, ubicato a poche decine di metri da una scuola materna e da una scuola elementare. Purtroppo è stato necessario l'intervento della Magistratura e delle forze dell'ordine per porre fine ad uno scempio che era sotto gli occhi di tutti, a fronte di un'Amministrazione comunale immobile che ancora una volta si è dimostrata insensibile alle richieste dei cittadini"