Elezioni europee, i referenti della Lega: "Si scrive una nuova pagina"

Il coordinamento della Lega in provincia di Agrigento concretizza un importantissimo traguardo per la propria terra. A dichiararlo Massimiliano Rosselli, commissario della provincia agrigentina, Salvatore Cuntreri, Responsabile Organizzativo Provinciale, oltre che, Rita Monella e Nuccia Palermo, Consiglieri Comunali della Città dei Templi.

Si scrive una nuova pagina, una pagina targata On. Annalisa Tardino, neo europarlamentare del territorio agrigentino che rappresenterà le isole di Sicilia e Sardegna per la Lega Salvini Premier.

Congiuntamente dichiarano - è stata una vittoria importante, non solamente in termini politici e di partito, ma, anche per la nostra società, in quanto l’On. Tardino siamo certi essere una figura che saprà incarnare in toto la politica corretta, la politica onesta, la politica fatta con il cuore, la politica fatta per il bene della gente. Una figura politica di cui il nostro territorio necessitava. Una donna, una madre ed una figura preparata e molto competente che rappresenterà le due isole con una politica di buonsenso.

È questo lo spirito con il quale il coordinamento provinciale mira già da subito a trasformare la nostra terra. Una terra che ha necessità di ricevere il meglio per se dall’Europa in diversi comparti come quelli del turismo, dell’agricoltura, della pesca e del lavoro.

I referenti della Lega ad Agrigento e provincia concludono precisando che quanto prima sarà organizzato un incontro nel capoluogo agrigentino nel quale l’Onorevole Tardino e il direttivo Lega ringrazieranno i propri concittadini per le quasi 6.000 preferenze ottenute.

Massimiliano Rosselli

Salvatore Cuntreri

Rita Monella

Nuccia Palermo