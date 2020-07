Decreto Rilancio, Sodano (M5S): "Epico risultato per potenziare la misura 'Resto al Sud'"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Grande soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento a mia prima firma al decreto Rilancio che consente di rafforzare ulteriormente ‘Resto al Sud’, la misura che, tramite Invitalia, supporta l'avviamento di attività economiche nel Mezzogiorno, rivolgendosi a tutti i giovani tra i 18 e i 45 anni che vogliono dare vita alla propria impresa nei territori dove sono nati. La modifica approvata ieri nel DL Rilancio incrementa il contributo a fondo perduto sul finanziamento erogato dal 35% al 50%, e aumenta da 50 a 60 mila euro l'importo massimo che può essere richiesto per singola persona. E' un’ottima notizia per chi vuole rimboccarsi le maniche e investire nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia: aiutiamo i giovani a creare il proprio futuro e permettiamo al Sud Italia di ripartire con un nuovo e sano tessuto economico. Il mio prossimo obiettivo è organizzare incontri, Comune per Comune, per rendere chiare, a tutti gli under 46 del territorio, le modalità esatte per usufruire concretamente di questa straordinaria misura.” Così in una nota Michele Sodano, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera e primo firmatario dell’emendamento.

