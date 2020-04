Coronavirus, Iacolino: "Misure a sostegno di piccoli imprenditori, artigiani e lavoratori autonomi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“La Sicilia vive dell’apporto quotidiano di piccoli imprenditori, artigiani e lavoratori autonomi fin qui tenuti in scarsa considerazione dal governo nazionale. Le misure economiche che il governo si appresta ad approntare devono sostenere gli operatori economici che maggiormente soffrono la condizione di disagio legata alle giuste restrizioni stabilite dai governi centrale e regionale. Oggi più che mai occorre che governo centrale e regionale intervengano con ulteriori ed adeguate misure economiche per rimuovere lo stato di isolamento-conclude Giorgia Iacolino-nel quale gli operatori economici, e più di altri i piccoli imprenditori , i commercianti e gli artigiani,sono venuti a trovarsi a causa di una emergenza sanitaria i cui tempi non sono prevedibili”