Coronavirus, Forza Italia presenta mozione per sospensione bollo auto

Il gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana ha presentato una mozione che impegna il governo della Regione, tramite l’assessore regionale all’Economia, a sospendere e prorogare il pagamento del bollo auto in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. L’iniziativa scaturisce dalla constatazione nel decreto “Cura Italia” del governo Conte, poiché tra le tante proroghe concesse a fronte dell’emergenza covid19, non è stata prevista la proroga del pagamento del bollo.

Il vice coordinatore regionale di Forza Italia, Riccardo Gallo, aggiunge: “E’ opportuno che il governo regionale, attraverso l’assessorato all’Economia, attivi al più presto tutte le procedure per sospendere la tassa sul bollo auto relativa alle scadenze dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, e prorogarne il pagamento, senza alcun aggravio di costi aggiuntivi per il ritardo pagamenti. Ricorda anche, che, insieme alla sospensione per sei mesi del canone di locazione per gli assegnatari di alloggi popolari degli Iacp, promossa da Forza Italia Sicilia, tale misura rappresenterebbe un altro concreto provvedimento di sostegno a tutti i siciliani afflitti da una congiuntura sanitaria ed economica così grave.”