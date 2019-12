Elezioni amministrative e proposte politiche, Forza Italia è già al lavoro

Un’affollata e partecipata assemblea di Forza Italia agrigentina si è svolta nei locali della segreteria provinciale al Villaggio Mosè ad Agrigento. L'inizio della riunione è stato caratterizzato da un commosso ricordo del compianto Piero Macedonio, già presidente provinciale del partito, del quale, anche attraverso la lettura di uno splendido messaggio inviato dal figlio Paolo, sono state rievocate le brillanti doti umane, professionali, politiche, "la cui testimonianza - è stato sottolineato - sarà sempre fonte di incoraggiamento e di guida".

In presenza, tra i tanti altri, del vice-coordinatore regionale del partito, onorevole Riccardo Gallo, e del coordinatore provinciale, onorevole Vincenzo Giambrone, il dibattito è ruotato intorno alle prossime competizioni elettorali. Particolare attenzione è stata riservata alle elezioni amministrative nell’Agrigentino, tra il capoluogo e altri Comuni interessati dal voto. Gli amministratori locali presenti, tra cui il sindaco di Licata, Giuseppe Galanti, hanno rilevato l’opportunità di assicurare un collante ancora più stretto e diretto tra le amministrazioni locali del territorio e la Regione, e l’onorevole Gallo, in tale ambito, si è impegnato a recepire ancor più nell’immediato le istanze locali, trasformandole in emendamenti e proposte normative all’Assemblea Regionale.

La responsabile del Giovanile azzurro, Lilly Di Nolfo, ha sottolineato con entusiasmo la vitalità del partito nella provincia agrigentina, “condizione indispensabile – ha aggiunto – per favorire capacità di ascolto e di proposta a favore del territorio”. Nel contesto delle prossime amministrative, gli onorevoli Gallo e Giambrone hanno annunciato la formazione di appositi tavoli tecnici diffusi nei Comuni prossimi alle urne per incoraggiare e sostenere la redazione dei programmi amministrativi a confronto diretto con i cittadini elettori.