Villa del Sole, Di Rosa: "La zona è in stato di abbandono"

Luoghi pubblici in città? Il leader del Movimento Mani Libere ha qualcosa da ridire per l’attuale stato in cui versa la villa del Sole. L’agrigentino Di Rosa ha indirizzato una nota al presidente della Regione, al prefetto, all’Asp ed all’Arpa. Una nota dove viene messo in risalto “lo stato d’abbandono della struttura pubblica agrigentina”.

"Il sindaco - dice Di Rosa vuole mandare a passeggio e per giunta previo appuntamento con richiesta preventiva, i nostri figliI diversamente abili. La villa del Sole versa in uno stato di abbandono igienico sanitario".