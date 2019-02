Aggressione componenti giunta Carmina, Palermo: "Tavolo di crisi per gestire il servizio di igiene ambientale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Il clima di caos a Porto Empedocle va normalizzato. Bene l'intervento del Prefetto." Ad intervenire, dopo la calda giornata empedoclina che ha visto momenti di tensione tra gli operatori ecologici e gli Amministratori locali sfociati in aggressione nei confronti dell'Ass. Sicilia , è il Capogruppo della Lega al Comune di Agrigento Nuccia Palermo.

"Fermo restando - scrive Nuccia Palermo - la vicinanza e la solidarietà all'amministrazione empedoclina per il grave atto, oggi preme trovare una soluzione per i lavoratori che da 3 mesi non percepiscono gli stipendi e di conseguenza per il comune che vive in situazioni igienico sanitarie precarie".

"Si apra un tavolo di crisi - conclude l'esponente salviniana Palermo - per normalizzare il servizio e dare garanzia e continuità economica ai lavoratori e alle loro famiglie, oggi, esasperate".