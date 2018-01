A Menfi nasce "Gioventù nazionale", Francesca De Gregorio è il nuovo segretario

A Menfi nasce Gioventù nazionale. Il presidente provinciale del movimento giovanile di Fratelli d’Italia, Antonio Piazza, ha nominato come segretario giovanile per il Comune di Menfi, Francesca De Gregorio, giovane studente di giurisprudenza.

"Nelle ultime settimane – afferma Antonio Piazza - Fratelli d’Italia è cresciuto in maniera esponenziale, ha avuto adesioni in tutta Italia. In provincia di Agrigento il partito cresce e si prepara ad affrontare i prossimi appuntamenti elettorali. I giovani vedono nella grande famiglia di Fratelli d’Italia un trend capace di governare e cambiare questa patria. Al neo segretario giovanile di Menfi, le mie felicitazioni personali e quelle di tutto il direttivo provinciale del partito".