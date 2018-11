San Giovanni Di Dio, lunghe attese alla Chirurgia vascolare: Borsellino chiede maggiore efficienza

Lunghe attese nel reparto di chirurgia vascolare dell’ospedale San Giovanni di Dio. La denuncia arriva dal consigliere comunale Salvatore Borsellino che in passato aveva già chiesto una convocazione di un consiglio comunale straordinario sulla vicenda.

“Quanto accade al pronto soccorso e nel reparto di chirurgia vascolare dell’ospedale “San Giovanni di Dio – si legge in una nota – non si può sottacere. Numerose sono le lamentele e le segnalazioni di disservizi veri e propri oltre alle abitudinarie attese di ore ed ore per una diagnosi”.

“Le problematiche che affliggono i cittadini – continua Borsellino - e che non solo riguardano la salute, sono questioni di primaria importanza e di interesse generale. Considerato che ad oggi nessuna riposta è pervenuta, anche da parte dell’assessore regionale alla Sanità, onoreviole Razza, che è stato informato della vicenda, con questo mio intervento invito tutta la deputazione regionale, nazionale ed europea, ad attivarsi in modo da dare risposte certe, soprattutto in tema di salute, alla nostra collettività. Pertanto, mio malgrado, ritiro il punto all’ordine del giorno sul consiglio comunale straordinario e auspico che il pronto soccorso e il reparto di chirurgia vascolare del San Giovanni di Dio ottimizzino il grado di efficienza a beneficio dell’utenza”.