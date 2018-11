Alluvione, Iacolino-Falzone: “La Regione incalzi il governo nazionale per indennizzare famiglie ed imprese”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Gli eventi atmosferici degli ultimi giorni hanno segnato la Sicilia, provocando morte e devastazione. La Sicilia ha ora bisogno di progetti e risorse e della vicinanza concreta dello Stato per onorare davvero le vittime e cancellare le ferite al territorio devastato da incuria e connivenze.

Siamo vicini a chi, anche nella nostra città, ha sofferto danni ingenti ai propri beni e chiediamo al sindaco di Agrigento di compiere ogni sforzo possibile per quantificare i danni subiti da famiglie e imprese, in questo caso specialmente nel campo dell'agricoltura, per rappresentarli rapidamente al governo regionale.

Accanto al doveroso riconoscimento dello stato di emergenza che verrà operato dal governo nazionale, confidiamo nell'attività incalzante e continua del governo regionale - concludono Iacolino e Falzone - per stimolare il completamento delle infrastrutture (la Agrigento-Palermo innanzitutto) che servono alla nostra città, in questi giorni senza collegamenti stradali e ferroviari proprio per raggiungere Palermo, e relegata ad eterna comprimaria, nell'indifferenza di Anas ed aziende collegate".