Problemi di smagliature? Luciana Calà ha la soluzione ideale per l'odiato inestetismo

Se si dovesse stilare una classifica degli inestetismi cutanei più odiati, le smagliature guadagnerebbero facilmente il podio. La loro presenza, spesso, comporta dei processi psicologici che influiscono sulla qualità della vita. L’imbarazzo di mostrare alcune parti smagliate del corpo, infatti, obbliga molti ad adattare il proprio outfit al problema.

Sono diverse e variabili le cause dell’insorgenza delle smagliature: considerevoli variazioni del peso corporeo, fattori ormonali e gravidanza, sono solo alcuni dei responsabili. In termini di percentuale, il mondo femminile è quello maggiormente interessato dal problema ma, le smagliature, comunque, non risparmiano neanche gli uomini.

Per decenni, l’interrogativo che in molti si sono posti è stato: il problema delle smagliature è risolvibile? Attualmente, l’estetica rigenerativa è l’unica disciplina in grado di fornire delle risposte concrete. Centro d’eccellenza specializzato è l’istituto di bellezza Luciana Calà – Luxury Care di Canicattì, l’unico beauty studio in Italia interamente dedicato al Needling Nce.

Luciana Calà, estetista professionista, grazie ai protocolli “Needling Nce”, assicura risultati ottimali in soli sessanta giorni: su un campione di 2.034 persone, si è evidenziato, tramite biopsie, il miglioramento dell’elasticità della pelle; 100% è stato anche il risultato sul miglioramento del colore delle smagliature che mediamente, nell’83,55% dei casi, si sono riempite.

Questo metodo è applicabile anche sulle smagliature datate nel tempo e, racconta Luciana, è indolore e privo di effetti collaterali!