Addio cicatrici, rughe, macchie e smagliature: ci pensa Luciana Calà!

Ingiovanire la pelle senza l’ausilio della chirurgia estetica è ora possibile grazie a una tecnica avanzata di estetica rigenerativa. Si chiama Needling Nce, (neocollagenesi energetica) e, a Canicattì, ha sede l’unico istituto di bellezza in Italia interamente dedicato a questa innovativa tecnica. Si tratta del Luciana Calà – Luxury Care, istituto fondato appunto da Luciana Calà, estetista professionista, con esperienze lavorative maturate anche all’estero e che, in materia di Needling Nce, è considerata fra i maggiori esperti del settore.

L’elisir di giovinezza del metodo Needling Nce, consiste in una micromultiperforazione cutanea continua, l’azione degli aghi, serve a stimolare non solo le cellule dell’epidermide ma anche quelle del derma, provocando così un processo di riattivazione che restituisce elasticità e turgore alla pelle. Luciana Calà, adotta il metodo Neednig Nce, non solo per il ringiovanimento cutaneo, ma anche per trattare diversi inestetismi, come cicatrici, rughe, macchie e soprattutto le odiate smagliature.

L’istituto di bellezza, che è anche sede formativa per i futuri specialisti del settore, è polo d’eccellenza anche dei moderni trattamenti estetici del trucco permanente e semipermanente. Tecniche di dermo pigmentazione che trovano applicazione anche nei casi di calvizie e alopecia, sia femminili che maschili. Altra specialità, con certificazione di garanzia, offerta da “Luciana Calà – Luxury Care” è quella della epilazione laser, che grazie ad una potente strumentazione, assicura l’eliminazione definitiva della peluria.