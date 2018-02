Young Business Talents, l'istituto "Archimede" in finale

Prestigiosa affermazione degli studenti dell’IPSIA Archimede di Casteltermini che hanno dominato la classifica provinciale della competizione "Young Business Talents", sponsorizzata dalla Nivea in collaborazione con Praxis Mmt. Alla competizione avviata lo scorso novembre erano iscritti ben 5.550 studenti provenienti da 128 Istituti distribuiti su tutto il territorio nazionale. La provincia di Agrigento era rappresentata da 122 alunni provenienti da tre Istituti: IIS A. Sciascia di Agrigento, IPSIA Archimede di Casteltermini e IS Ugo Foscolo di Canicattì.

Sono due le squadre qualificate per la finale a cui accedevano solo le migliori 75 a livello nazionale e che avrà luogo a Milano il prossimo 6 aprile 2018: ROYALTEAM (Noemi Segretario - Roberta Sferlazza - Erika Mingoia - Andreea Floria) della classe V IPIB (Tutor Prof. A. Fiaccabrino) e MADGUYS (Luigi Pio Mangiapane - Christian Mancuso - Anthony Proietto - Pietro Giannino) della classe V MAT (Tutor Prof. F. Lo Muzzo) che alla fine di un’appassionante e combattutissima competizione hanno primeggiato nella classifica provinciale. il simulatore della Praxis MMT è un’emulazione di un settore reale e del suo comportamento, e riproduce il processo decisionale di una azienda con estrema fedeltà, arrivando a contemplare ben 113 decisioni che i componenti di ogni team devono prendere settimanalmente e chi lo utilizza compete non contro una macchina ma contro le altre imprese che interferiscono nei risultati dei partecipanti, come avviene nella realtà.

Per l’IPSIA Archimede di Casteltermini è una conferma essendo questo il terzo anno consecutivo che un team dell’Istituto accede alla finale.Tutti i componenti delle squadre che hanno raggiunto e completato il percorso fino alle semifinali sarà rilasciato un Diploma di 120 ore ai fini dell’Alternanza Scuola-Lavoro.