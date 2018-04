"Young business talents", tutto pronto per la finale: in concorso Casteltermini

Venerdì 6 aprile 2018 si svolgerà a Milano presso lo Spazio MIL di Sesto San Giovanni la finale nazionale della competizione "Young Business Talents", sponsorizzata dalla Nivea.

La provincia di Agrigento sarà rappresentata da due squadre composte da alunni dell’IPSIA Archimede di Casteltermini che hanno superato le fasi selettive cominciate a novembre 2017 e concluse a fine febbraio 2018: ROYALTEAM della classe V IPIB (Noemi Segretario - Roberta Sferlazza - Erika Mingoia - Andreea Floria – Tutor Prof. Alfredo Fiaccabrino) e MADGUYS della classe V MAT (Luigi Pio Mangiapane - Christian Mancuso - Anthony Proietto - Pietro Giannino – Tutor Prof. Francesco Lo Muzzo).

Per l’IPSIA Archimede questo è il terzo anno consecutivo di partecipazione alla finale nazionale già raggiunta nel 2016 da TEAMFIVE e nel 2017 dalle RAGAZZETAPPO.

I componenti delle due squadre, i loro tutor ed una nutrita rappresentanza di alunni dell’Istituto, semifinalisti della competizione, sono già a Milano ultima tappa di questa appassionante e gratificante esperienza con valore di 120 ore di Alternanza Scuola-Lavoro.

I partecipanti alla finale saranno suddivisi in 15 gironi da 5 squadre ed i migliori saranno gratificati da Nivea con diplomi e premi in denaro.

Il simulatore d’impresa web-based utilizzato nel programma Young Business Talents, realizzato da PRAXIS MMT, ha caratteristiche uniche nel suo genere: non giudica in assoluto le decisioni, ma le classifica come “migliori” o “peggiori” rispetto a quelle dei rivali. Chi lo utilizza compete non contro una macchina ma contro le altre imprese che interferiscono nei risultati dei partecipanti, come avviene nella realtà.

I dati descritti nello scenario non sono inventati, il simulatore riproduce il processo decisionale con estrema fedeltà, arrivando a contemplare ben 113 decisioni.

Così come avvenuto nelle fasi di selezione i concorrenti dovranno mantenere altissima la concentrazione e la soglia d’attenzione perché ogni decisione sbagliata potrà essere fatale.

Young Business Talents offre alle scuole la possibilità di utilizzare uno strumento veramente innovativo, capace di colmare il gap tra l’approccio didattico tradizionale e le aspettative della nuova generazione di studenti