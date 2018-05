Delegazione dagli Stati Uniti fa visita al sindaco Firetto

Una delegazione di venticinque cittadini americani proveniente da Tampa, in Florida, guidata dal sindaco, Robert Buckhorn, ha fatto visita questa mattina al sindaco di Agrigento, Lillo Firetto in occasione del ventisettesimo anno del gemellaggio tra le due città.

Della delegazione facevano parte alcuni amministratori locali, imprenditori, agenti di viaggio e manager della città americana gemella, che conta 400 mila abitanti. L'incontro è servito per rinsaldare i legami di amicizia tra le due comunità e sviluppare nuove future iniziative.

Il sindaco Firetto nel colloquio con il suo collega di Tampa, ha invitato una delegazione della città americana ad essere presente nel 2020 alle celebrazioni per i 2600 anni di storia dalla fondazione di Akragas. Da parte sua, il sindaco Robert Buckhorn, che nel 1991 partecipò, in qualità di vice sindaco di Tampa, al gemellaggio con Agrigento assieme a Vincent Pardo, ha invitato sindaco e amministratori a programmare una visita in Florida in occasione della "Festa italiana" organizzata annualmente dalla comunità locale italo-americana. Dopo le strette di mano e lo scambio di doni, la delegazione di Tampa ha visitato il Teatro Pirandello e la Pinacoteca di Palazzo dei Filippini.