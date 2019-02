Vigili del fuoco senza acqua da bere, la denuncia del sindaco UilPa

“Da mesi alcune sedi del comando provinciale dei vigili del fuoco di agrigento non viene fornita l’acqua da bere in bottiglia, questo malgrado siano state comunicate dai responsabili delle sedi di lavoro”. Lo dichiara il responsabile provinciale della Uilpa Vigili del Fuoco di Agrigento Antonio Di Malta. "Il personale deve portarsi l’acqua potabile per dissetarsi da casa o comprarla di tasca propria - continua Di Malta - “ Questa situazione simboleggia l’incapacità di gestione di un comando come quello di Agrigento, è inconcepibile che i vigili del fuoco per colpa della cattiva gestione deve comprarsi l’acqua di tasca propria o portarsela da casa”. Di Malta ha già annunciato che è stato chiesto al comando da parte dei responsabili delle sedi di lavoro la fornitura dell’acqua, ma ad oggi la richiesta è rimasta senza nessun esito. "Ora - conclude - siamo costretti ad intervenire noi chiedendo l’intervento del prefetto".