Casteltermini, vietato l'uso potabile dell'acqua in uscita dal serbatoio Kennedy

Vietato l'utilizzo dell'acqua erogata dalla rete idrica in uscita dal serbatoio Kennedy, a fini potabili, per il consumo umano e per usi alimentari. Lo fa sapere Girgenti acque, facendo riferimento all'ordinanza emessa dal sindaco di Casteltermini.

"Con le limitazioni sopra descritte, - fanno sapere dal gestore idrico - si è provveduto a riprendere la distribuzione idrica nelle zone servite dal citato serbatoio".