Viabilità, finanziamenti per 20 milioni di euro per le strade provinciali

Pubblicate nella gazzetta ufficiale della Regione di oggi le comunicazioni ufficiali di provvedimenti concernenti il finanziamento e l’impegno di somme per l’esecuzione di nuovi interventi sulla rete viaria secondaria, progettati direttamente dal settore “Infrastrutture Stradali” del Libero consorzio comunale di Agrigento.

Uno riguarda i “lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla strada provinciale 79/A Sciacca - Menfi”, per un importo di 767.625 euro. L'altro, finanziato e già impegnato, riguarda i “lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla provinciale 32 Ribera - Cianciana per un importo di 996.880 euro.

"Nell’anno in corso - spiega l'ente con una nota - il Libero consorzio comunale di Agrigento ha programmato bandi per il miglioramento della viabilità provinciale, per lavori già appaltati o da appaltare nei prossimi mesi, per un importo complessivo che supera i 20 milioni di euro".