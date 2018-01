Vertenza Tua, incontro con l'assessore Falcone sui licenziamenti dei dipendenti

Incontro a Palermo sulla vertenza che riguarda la Tua, l'azienda dei trasporti urbani di Agrigento. Presenti al vertice l’assessore regionale ai Trasporti, Marco Falcone; il capo di gabinetto, Salvatore Lizzio, ed il dirigente del Dipartimento servizi Trasporto pubblico, Roberto Lanza. Erano presenti, inoltre, per la Tua, il presidente Samuela Scelfo, per il sindacato Confael, il segretario provinciale Manlio Cardella, la Filt Cgil, ed una folta rappresentanza dei lavoratori della Tua.

"Il licenziamento dei dieci dipendenti addetti al trasporto urbano nel comune di Agrigento - afferma Manlio Cardella - è conseguenza di scelte unilaterali della Tua che dal 29 novembre scorso, senza alcun preventivo confronto di merito con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, ha dato seguito ai licenziamenti, proprio in coincidenza della concessione da parte della Regione della proroga del Servizio di Trasporto Pubblico nel Comune di Agrigento, sino al 2 dicembre 2019".

La Confael ha espresso "soddisfazione e compiacimento" per l’iniziativa assunta dall’assessore regionale Marco Falcone, puntualizzando che "il sindacato ha dovuto richiedere l’odierno vertice a causa della grave ed ingiustificata assenza della Tua al tavolo tecnico indetto dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Agrigento per il 29 dicembre 2017. Proprio in tale occasione si sarebbero dovute affrontare il licenziamento dei 10 lavoratori nonchè le problematiche relative al personale viaggiante, costretto a doppi turni con oltre 15 ore di guida per supplire alla mancanza di operatori, all’eccessivo carico di lavoro causato dalla carenza di personale, al contestuale utilizzo del personale nella stessa giornata lavorativa sia in turni antimeridiani che nei turni interregionali, in contrasto alle normative europee vigenti, nonché in ultimo l’utilizzo utilizzato del personale di altre società del medesimo gruppo".

L’assessore regionale Marco Falcone - si legge in una nota della Confael - ha chiesto ai dirigenti della Tua "di derubricare i licenziamenti a sanzioni meno gravi, quale segnale di apertura di una nuova fase di dialogo sia nei confronti della Regione che finanzia il servizio nonchè auspicando nuove relazioni sindacali rispettose del ruolo della funzione del sindacato e dei lavoratori in azienda".