"Vento di tramontana", via alla nuova edizione del romanzo di Carmelo Sardo

Vento di tramontana, edito da Laurana Editore nella collana Rimmel, è il romanzo d’esordio di Carmelo Sardo che, dopo anni, torna nell’isola che lo ha svezzato. Un romanzo di formazione, scritto in una forma lieve e intensa, che lascia trapelare l’orrore e la bellezza dell’uomo. Un’umanità che il giovane protagonista impara a conoscere e che l’autore ci racconta attraverso una lettura a tratti cruda, a tratti delicata, a tratti struggente. Una lettura che lascia il segno. E non si dimentica.

La trama

Favonio, un’isola nell’isola, aspra e selvaggia, a mezz’ora di aliscafo dalla Sicilia. Un vecchio castello trasformato in carcere di mas­sima sicurezza, con le sue dure regole e le leggi non scritte. Un giovane secondino che svezza i suoi vent’anni nel rapporto con i detenuti fine pena mai che tenta­no di riscattarsi. In particolare in­staurerà un profondo legame con un vecchio capomafia, che ha bi­sogno della sensibilità del giovane per porre rimedio agli errori del passato. Storie dolorose, passioni forti e travolgenti. Uno spaccato di vita che all’esterno non è dato sapere. Una storia che potrebbe essere vera e che inquieta e appassiona, ora intensa e cruda, ora tenera e vibrante. Torna disponibile in questa nuo­va edizione Vento di tramontana, il felice romanzo d’esordio di Car­melo Sardo.

Carmelo Sardo, siciliano di Agrigento, è caporedattore del Tg5. Nel 2014 ha pubblicato con Mondadori il memoir di successo Malerba, scritto insieme all’ergastolano Giuseppe Grassonelli e tradotto in numerosi Paesi. Seguito poi dal romanzo Per una madre (Mondadori, 2016) ispirato da Vento di tramontana (pubblicato per la prima volta da Mondadori nel 2010). Con Melampo Editore è uscito nel 2017 Cani senza padrone, la vera storia di mafia della Stidda.

L’autore Carmelo Sardo spiega perché è stato importante rendere nuovamente disponibile Vento di tramontana: “È Il romanzo a cui sono più legato, non tanto e non solo perché si tratta del mio romanzo d'esordio, ma per l'impatto fortemente emotivo che ha avuto sui lettori. Sono stati loro, infatti, a sollecitarne una nuova edizione; a me, all’editore, attraverso social e lettere. Ed è grazie alla casa editrice Laurana se oggi può essere finalmente riletto”.