Valori dell'acqua conformi, riprende la distribuzione idrica

Valori dell'acqua conformi nel punto rete di via Trapani a Canicatti. Lo rende noto Girgenti Acque, aggiungendo che "la risoluzione dell’inconveniente igienico sanitario riscontrato è stata possibile dopo avere effettuato la sostituzione dell’intero appresamento dell’utenza in questione. Ciò premesso, il regolare approvvigionamento dell’utenza sarà ripristinato al prossimo turno di distribuzione previsto per il giorno 19 marzo".