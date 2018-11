Un cortometraggio sulla Valle dei Templi: laboratori per gli studenti

Il Parco della Valle dei Templi come ispirazione per un corto cinematografico realizzato dagli studenti. ArcheoCiakLab ha lanciato il concorso ArcheoCiak 7. Le scuole potranno candidarsi fino al 10 dicembre prossimo ma i laboratori intanto sono già stati avviati.

“Il Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento – si legge in una nota –, con le sue magnificenze monumentali e paesaggistiche, è l’ispiratore e il contenitore di angoli di bellezza che gli studenti stanno scoprendo e identificando come scenari naturali, per un corto a soggetto, un documentario o uno spot che da ArcheoCiakLab, verrà presentato ad ArcheoCiack 7 per concorrere all’assegnazione dei premi”.

In questo ambito, storytelling, fotografia, riprese video, ciack si gira, montaggio e postproduzione, sono gli step che compongono il programma base. Un piano formativo che propone ai partecipanti, l’utilizzo di un percorso archeologico e tecnologico finalizzato a sperimentare in questa fase e misurarsi nella successiva, vera e propria, del concorso.

Tutto questo è ciò che in questi giorni accade a Casa Barbadoro e coinvolge, gli alunni dell’Itc Sciascia di Agrigento. È la prima scuola in calendario di una lunga serie di istituti scolastici, in lizza per la partecipazione al progetto, preliminare alla competizione.

“C’è ancora tempo fino al 10 dicembre 2018, per aderire all’iniziativa – sottolinea il direttore Giuseppe Parello – che conferma come questa rappresenti una opportunità offerta dal Parco, per la crescita e acquisizione di tecniche e contenuti aventi lo scopo di incrementare saperi e professionalità degli studenti, scoprendone anche talento e creatività”.

La scheda di adesione, scaricabile dal sito www.parcovalledeitempli.it – sezione didattica, deve essere recapitata in busta chiusa recante l’indicazione “Concorso Archeo Ciak”, al seguente indirizzo: Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, Casa Sanfilippo –s.n. Via Panoramica del Templi, 92100 Agrigento.