Musica e maschere, torna il carnevale in città: la ProLoco pronta all'evento

Torna il carnevale in centro città. Dopo l’edizione dello scorso anno, la ProLoco è pronta a regalare alla città la kermesse. In programma una piccola sfilata di bambini che danzeranno a ritmo di musica con delle maschere speciali. In centro città anche dei gruppi folk.

Il dettaglio dell’iniziativa verrà illustrato dagli stessi organizzatori nel corso di una conferenza stampa che è stata programmata per giovedì 28 febbraio prossimo alle 11 nei locali dello spazio Témenos in piazza Taglialavoro. Lo scorso anno il carnevale cittadino raccolse centinaia di persone, che in pieno centro hanno danzato e ballato. Maschere e goliardia per un carnevale che è pronto a raccogliere la gioie anche dei più piccoli.