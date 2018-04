L'Upi in trasferta a Palermo, il presidente Nocera: "Lavoriamo per il bene dei pizzaioli"

Punto di partenza per la tutela e la regolamentazione dell’arte del pizzaiolo”. Nell’incantevole scenario della Villa Niscemi di Palermo, giorno 24 aprile, l’Upi – Unione pizzaioli italiani – sarà ospite dell’incontro dedicato alla professione del pizzaiolo. L’ambizioso evento sarà moderato da Maurizio Artusi, enogastronomico e food writer.

L’Upi di Agrigento, all’evento porterà: il presidente Calogero Nocera ed il coordinatore, Stefano Catalano. Il convegno vedrà anche come ospite d’eccezione, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. Alla giornata anche Roberto Lagalla, assessore all’istruzione. Da Agrigento, alla Puglia, fermandosi a Palermo: tanti gli ospiti che prenderanno parte all’importante tavola rotonda dedicata ai pizzaioli.

"Portare Agrigento e l’Upi in un contesto così importante e prestigioso non può che renderci orgogliosi - ha riferito il presidente Calogero Nocera - . In questi anni abbiamo visto diventare giovani pizzaioli grandi professioni e grandi professionisti diventare esperti del settore. La professione del pizzaiolo, il suo benessere e la sua formazione, è il nostro punto di partenza, vogliamo che tutti i nostri associati trovino in noi: garanzia e competenza, tutto questo è l’Upi. La nostra mission è quella di custodire uno dei patrimoni più ricercati della nostra gastronomia, ovvero la pizza. La nostra associazione è meritoria di grandi eventi e innumerevoli iniziative. Rincorriamo l’eccellenza, custodiamo i nostri grani che oggi più che mai non smettono d’essere ricercati. Parlare dell’Upi e dei nostri associati, nel palcoscenico di Palermo che è capitale della cultura, non può che renderci orgogliosi".