Unicef, Lilly Bruna è la nuova presidente provinciale

Lilly Bruna è la nuova presidente del comitato provinciale Unicef di Agrigento. È stata eletta dal direttivo nazionale, col parere unanime dei volontari Unicef di Agrigento e l’approvazione di Elena Bianchetta, già presidente del comitato provinciale per diversi anni.

Soddisfatto anche il presidente regionale dell’Unicef, Vincenzo Lorefice.

Lilly Bruna ha militato per oltre 15 anni, come volontaria, in seno al comitato provinciale, impegnandosi in diverse attività in favore dei minori di tutto il mondo. Ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento rivolti agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie ed ha fornito un valido apporto nella raccolta fondi destinati all’Unicef per i minori dei paesi più poveri.

Il suo obiettivo, adesso, è anche quello di intensificare la collaborazione con le istituzioni e le altre associazioni umanitarie presenti sul territorio.