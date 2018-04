Una firma per salvare l'università, diversi giovani aderiscono all'iniziativa

Diversi consensi per l'iniziativa indetta dal PSI di Agrigento per la raccolta delle firme contro la paventata chiusura del consorzio universitario di Agrigento. Numerosi i giovani che hanno firmato per il mantenimento della struttura universitaria. "La chiusura - fanno sapere dal direttivo del Psi - determinerebbe un grave colpo all' economia del territorio e farebbe gravare sulle famiglie il costo del trasferimento dei giovani universitari agrigentini in altri capoluoghi della Sicilia. Hanno partecipato esponenti politici e sindacali dell'arco democratico. Continuerà la petizione anche sabato pomeriggio".