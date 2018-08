Tributi locali, pensionati residenti all'estero avranno delle agevolazioni

Anche ad Agrigento i pensionati iscritti all'Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero) avranno diritto all'agevolazione nel pagamento di Imu, Tari e Tasi, in misura ridotta di due terzi, se titolari di un solo immobile in Italia.

"Grazie all’instancabile attività svolta dall’ex presidente del consiglio comunale Carmelo Settembrino, - scrive il presidente della commissione Bilancio, Marco Vullo - sono stato più volte sollecitato dallo stesso ad approfondire la normativa che considera a partire dall’anno 2015, abitazione principale una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. Quest’ultimi possono considerare l’immobile adibito ad abitazione principale e quindi esente Imu ma la normativa estende la riduzione anche per i tributi comunali TARI e TASI in misura ridotta di due terzi. Nello specifico da un controllo a campione, fatto su alcune bollette della spazzatura si evince che con probabilità non è stata applicata la riduzione di due terzi per le tipologie sopra descritte".

Vullo aggiunge: "Insieme a Settembrino abbiamo sollevato la questione nei confronti dell’ufficio tributi che hanno recepito la nostra osservazione".