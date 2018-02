Trekking del sacro, a piedi dall'eremo di Santa Rosalia fino al monte Pellegrino

Dalla grotta dell’eremo della Quisquina a monte Pellegrino, 192 km da fare a piedi attraversando il parco dei monti Sicani, l’Alto Belice Corleonese e la Conca d’oro tra paesaggi mozzafiato e colori unici. L'appuntamento, per l'iniziativa di trekking religioso, è per sabato 17 e domenica 18 marzo.

"Ci ritroveremo in mattinata all'eremo di Santa Rosalia alla Quisquina - spiegano gli organizzatori e - dopo la visita alla grotta partiremo per la prima tappa del Cammino: faremo solo 7 km ma suggestivi poichè passeremo dalla quercia grande e dalla fattoria dell'arte di Lorenzo Reina e da qui sino al paese dove in chiesa madre incontreremo il rettore Antonino Massaro".

Il pernottamento è previsto nelle case dell'Albergo Diffuso e neu B&B del paese. L'indomani si prosegue per Palazzo Adriano.