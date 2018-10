Parte da Malta la tournèe internazionale del "Pirandello stable festival"

Il Pirandello stable festival di Mario Gaziano inizia una nuova tournèe internazionale nel nome di Leonardo Sciascia.

Gaziano, e i suoi artisti, da martedì saranno ospiti dell'Istituto Italiano di Cultura di La Valletta a Malta dove presenteranno la performance-recital "Leonardo Sciascia e Malta: punti di contatto" tra video, recitazioni e canti popolari di ispirazione sciasciana. Proprio da Malta nel 2017 partì la fortunata tournèe del Pirandello festival in Europa. Da Malta, appunto, e poi Stoccolma, Oslo, Atene, Varsavia fino a Pechino per celebrare i 150 della nascita del Nobel agrigentino. Rappresentazioni in cui si alternano gli artisti dell'attivo gruppo teatrale di Mario Gaziano: Antonio Zarcone, Maria Grazia Castellana, Andrea Cassaro, Dario Costantino, Ilaria Bordenca, Giugiù Gramaglia, Alfio Russo, Salvatore Nocera Bracco, Berta Ceglie.

Parte di questi artisti propongono un'articolata azione scenica partendo proprio dal rapporto Sciascia e Malta: in particolare attraverso il celebre romanzo Il Consiglio d'Egitto,le note sulla Decollazione di San Giovanni del Caravaggio,conservata nella chiesa madre di La Valletta e ancora la introduzione al bel volume Viaggiatori in Sicilia e a Malta.

La scaletta prevede gli interventi introduttivi dell'ambasciatore d'Italia a Malta, Sammartino, e del direttore dell'istituto Massimo Sarti, le introduzione critiche di Mario Gaziano, canti del folk singer Antonio Zarcone, i video “Sciascia e Malta: punti di contato” e "Sciascia e il cinema internazionale", il monologo da “A ciascuno il suo” da Salvatore Nocera Bracco, il monologo da "Morte dell'inquisitore" da Maria Grazia Castellana,il monologo-canto "Padre del ciel" con l'intervento straordinario di Berta Ceglie. I video in italiano e inglese sono stati realizzati con la collaborazione di Andrea Cassaro e Giuseppe Portannese.

Il progetto culturale e la regia di Mario Gaziano anticipa, in qualche misura, il trentennale Sciasciano che si celebra nel 2019.