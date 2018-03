Tirocinio per orientamento e formazione, stipulato accordo tra Comune e università

Tirocinio curriculare di formazione ed orientamento tra il Comune di Montevago e l'Università degli studi di Palermo. L'accordo è stato stipulato tra l'amministrazione guidata dal sindaco Margherita La Rocca Ruvolo e l'ateneo palermitano.

Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro, è finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi.