"Tessicromie", a palazzo Filippini la mostra di Dora Mirabello

Si inaugura il prossimo sabato 5 maggio la mostra "Tessicromie" dell'artista empedoclina Dora Mirabello. Verranno esposte opere dipinte su seta, con colori vellutati e delicati su una stoffa altrettanto raffinata. La mostra verrà aperta sabato prossimo nei locali del Palazzo dei Filippini, in via Atenea e potrà essere visitata fino al 15 maggio dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. Dora Mirabello è un'artista già molto conosciuta ed apprezzata, ha avviato i suoi studi all'accedemia delle Belle arti di Palermo e poi a quella di Brera, a Milano. I dipinti su seta esaltati dalla particolarità del tessuto trasportano policromie e trasparenze. Con una particolare intensità cromatica che affonda le sue radici in una tecnica antica capace di far toccare con mano il passato, ma con lo sguardi fisso al presente ed al futuro.