Al teatro Pirandello in scena lo spettacolo "In ogni pozzo c’è l’acqua"

Ancora un’altra compagnia locale di grande talento sul palco del Teatro di Agrigento. Nell’ambito della rassegna-concorso “Un Teatro per Tutti” il gruppo teatrale Artesia porterà in scena domenica 6 maggio lo spettacolo “In ogni pozzo c’è l’acqua”.

Il dramma, per la regia di Giovanni Volpe, è un libero adattamento di "Agnese di Dio" del drammaturgo statunitense Jonh Pielmeier. Ad interpretare l’opera: Barbara Lazzarin, Rosa Maria Montalbano, Carmela Butera. Musiche originali di Accursio Antonio Cortese.

Una giovane novizia, Anna, dà alla luce un bambino, trovato morto. La psichiatra Livia De Marchi viene mandata ad indagare per scoprire come sia rimasta incinta e, soprattutto, se Anna si fosse sbarazzata consapevolmente del bambino. Madre Miriam la superiora, non si fida di Livia. Per la psichiatra eseguire il proprio lavoro raggiunge il confine del metafisico e dell'eterna questione tra ateismo e religiosità.

Lo spettacolo avrà inizio alle 18.30 con ingresso alle ore 18. Il biglietto ha un costo di 10 euro (8 euro per gli abbonati). La rassegna proseguirà con altri due appuntamenti: sabato 19 maggio, Da sud a sud da sole a sole (Compagnia Teatroltre); domenica 27 maggio, Concerto per orchestra e coro (Orchestra filarmonica Demetra e coro polifonico Melody).