“Il segreto del principe di Casadoro”, sold out in Belgio per la compagnia "Martoglio"

Grande successo in Belgio per la compagnia teatrale “Nino Martoglio”, che ha presentato la commedia brillante in due atti: “Il segreto del principe di Casadoro”, scritta e diretta da Aristotele Cuffaro.

La compagnia è stata inserita nel quadro della ventunesima edizione della “Tarantella Qui” al centro culturale di Seraing. La compagnia ha debuttato ottenendo in entrambi le serate il “sold out”. Nella trasferta belga la compagnia è stata ricevuta dai sindaci di Seraing e Saint-Nicolas e dai rappresentanti delle due emittenti “Radio Hitalia” e “Radio Prima”. Gli attori sono stati accompagnati da Lorenzo Brucculeri e Giuseppe Chiodo, dell’associazione siciliana Castronovo (aderente all’Usef),

Della compagnia fanno parte Aristotele Cuffaro (fondatore nonché autore), Giorgia Calì, Gabriele Russello, Jessica Valenza, Agnese Licata, Calogero Salvaggio (tecnico suoni e luci) e Isabella Villani, presidente del gruppo.